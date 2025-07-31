В Великобритании 120 рейсов не состоялись вовремя из-за массового сбоя

В среду, 30 июля, в Великобритании было кратковременно нарушено воздушное движение из-за «технической проблемы», сообщила Национальная служба управления воздушным движением Великобритании (NATS). Этот инцидент привёл к приостановке нескольких рейсов, но пострадавшая система «была восстановлена», заявили авиационные власти Британии . «Мы возобновляем нормальную работу в районе Лондона» , – сообщила NATS на платформе X, после чего принесла «извинения за причинённые неудобства». В общей слолжности было отменено и перенесено 120 рейсов.

Пострадали лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик , а также Эдинбург. Хитроу – самый загруженный авиаузел Европы. Гатвик, незадолго до этого объявивший о приостановке всех вылетов «до разрешения ситуации», также подтвердил возобновление работы, но предупредил о возможных задержках. В заявлении говорится, что проблема затронула «все рейсы, вылетающие из Великобритании».

По данным поставщика авиационных данных Cirium , по состоянию на 19:30 по местному времени было отменено 67 вылетов и 55 прилетов, а также несколько рейсов были перенаправлены в другие порты. Главный операционный директор Ryanair Нил Макмэхон призвал к отставке генерального директора NATS Мартина Рольфа из-за сбоя. «Возмутительно, что пассажиры снова сталкиваются с задержками и перебоями в работе», – сказал он.

Коллега Easyjet Дэвид Морган заявил, что он «крайне разочаровался» в том, что очередной сбой «нарушил работу наших клиентов в такое важное и напряженное для путешествий время года». «Хотя сегодня нашим приоритетом является помощь нашим клиентам, мы хотим, чтобы NATS объяснила, какие шаги она предпринимает, чтобы предотвратить повторение подобных проблем», – добавил он.

Представитель Министерства транспорта заявил, что оно «тесно сотрудничает» с NATS, чтобы выяснить причину проблемы, которая, по его мнению, возникла в центре управления в Суонвике на юго-западе Англии. В марте пожар на электрической подстанции привёл к отключению электроэнергии в лондонском аэропорту Хитроу, одном из самых загруженных в мире, который оставался закрытым в течение дня. Инцидент привёл к цепной реакции, вызвав перебои в работе воздушного сообщения по всему миру: сотни рейсов были отменены или перенаправлены.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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