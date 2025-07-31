В США рабочие нашли радиоактивное осиное гнездо

Рабочие на предприятии в Южной Каролине, где когда-то производились ключевые детали для ядерных бомб в США, обнаружили гнездо радиоактивных ос, однако официальные лица заявили, что опасности для людей это не представляет, сообщает CNN.

По данным Министерства энергетики США, 3 июля сотрудники, которые регулярно проверяют уровень радиации на объекте Саванна-Ривер около Эйкена, обнаружили осиное гнездо на столбе возле резервуаров, где хранятся жидкие ядерные отходы.

По словам чиновников, уровень радиации в гнезде в 10 раз превышал допустимый федеральными нормами.

Рабочие обработали гнездо инсектицидом, удалили его и утилизировали как радиоактивные отходы. Осы не обнаружены, сообщили официальные лица.

В отчете говорится, что утечки из резервуаров с отходами нет, а гнездо, скорее всего, было радиоактивным из-за так называемого «унаследованного радиоактивного загрязнения на месте» из-за остаточной радиоактивности, сохранившейся с тех пор, как объект полностью функционировал.

Наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет в лучшем случае неполный, поскольку в нем не указано, откуда взялось загрязнение, как осы могли с ним столкнуться и существует ли вероятность того, что там может быть еще одно радиоактивное гнездо, если где-то произойдет утечка.

Знание типа осиного гнезда также может иметь решающее значение, поскольку некоторые осы строят гнезда из грязи, а другие используют другой материал, что может помочь определить источник заражения, написал в текстовом сообщении исполнительный директор группы Том Клементс.

«Я в ярости от того, что SRS не объяснила, откуда взялись радиоактивные отходы и есть ли какая-то утечка из емкостей с отходами, о которой общественность должна знать», – сказал Клементс.

По данным компании Savannah River Mission Completion, которая теперь курирует территорию, нефтебаза находится на территории комплекса, а осы обычно летают всего в нескольких сотнях ярдов от своих гнезд, так что опасности за пределами комплекса нет.

Согласно заявлению, предоставленному Aiken Standard, если бы там были обнаружены осы, уровень радиации в них был бы значительно ниже, чем в их гнездах.

Этот объект был открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых сердечников, необходимых для изготовления ядерных бомб в начале холодной войны с Советским Союзом. Сейчас объект переориентировался на производство топлива для атомных электростанций и очистку окружающей среды.

По данным Savannah River Mission Completion, на объекте было произведено более 165 миллионов галлонов (625 миллионов литров) жидких ядерных отходов, которые путем испарения сократились примерно до 34 миллионов галлонов (129 миллионов литров).

43 подземных резервуара все еще эксплуатируются, а восемь уже закрыты, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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