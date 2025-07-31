Два подростка играли в вагоне-зерновозе – один погиб от удара током

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на объекте железной дороги.

Как сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России, вечером 30 июля 2025 года подростки решили поиграть на железнодорожном вагоне-зерновозе в районе станции Кукмор. Два мальчика 16 лет получили ожоги электрическим током и были госпитализированы в больницу. Один из них скончался. Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Казань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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