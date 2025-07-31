Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку под Оренбургом

В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку. По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошел во время учебного полета. Из-за технической неисправности пилот был вынужден приземлиться в поле на территории Бугурусланского района.
«Пострадавших нет, имеется незначительное внешнее повреждение самолета», – сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Оренбург, Зоя Осколкова
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