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Четверг, 31 июля 2025, 15:49 мск

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Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку под Оренбургом

В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел во время учебного полета. Из-за технической неисправности пилот был вынужден приземлиться в поле на территории Бугурусланского района.

«Пострадавших нет, имеется незначительное внешнее повреждение самолета», – сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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