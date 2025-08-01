В Севастополе задержали мужчину за передачу Киеву данных о работе ПВО

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе местного жителя, который по заданию украинской разведки собирал сведения об объектах ПВО в городе. Об этом сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, гражданин России, 1978 года рождения, по своей инициативе установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через телеграм-канал, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

«По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена). Подозреваемый дал признательные показания. Суд отправил мужчину в СИЗО.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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