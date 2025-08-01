российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 августа 2025, 10:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе задержали мужчину за передачу Киеву данных о работе ПВО

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе местного жителя, который по заданию украинской разведки собирал сведения об объектах ПВО в городе. Об этом сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, гражданин России, 1978 года рождения, по своей инициативе установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через телеграм-канал, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

«По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена). Подозреваемый дал признательные показания. Суд отправил мужчину в СИЗО.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,