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Пятница, 1 августа 2025, 12:12 мск

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88-летний авиаконструктор погиб во время испытаний самодельного вертолета

В Кировской области погиб авиамоделист и конструктор Владимир Трапезников. Трагедия произошла во время испытаний очередного изобретения.

88-летний Трапезников накануне проводил тест самодельного вертолета в поле рядом с деревней Залазна. В какой-то момент лопасть оторвалась, конструкция начала рушиться, а обломки задели пилота.

Владимира Афанасьевича госпитализировали с тяжелой травмой головы. Несмотря на усилия врачей пациент скончался.

Трапезников работал водителем в леспромхозе, но всю жизнь мечтал стал пилотом. Свое первое воздушное судно он сконструировал в 1985 году. В общей сложности он собрал пять самолетов и вертолет, испытание которого обернулось трагедией.

Киров, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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