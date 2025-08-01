Локомотив грузового поезда сошел с рельсов под Красноярском

В Красноярском крае сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 12 часов местного времени между стациями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда», – говорится в сообщении.

На месте проводятся восстановительные работы. В связи с ЧП ожидаются задержки в движении поездов.

«Иланская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – добавили в прокуратуре.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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