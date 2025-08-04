Женщина перевозила двухлетнюю девочку в чемодане в багаже

В воскресенье новозеландка была арестована по обвинению в ненадлежащем обращении с детьми после того, как водитель автобуса обнаружил двухлетнюю девочку живой в чемодане, который был спрятан в багажном отделении транспортного средства, сообщили власти.

Водитель автобуса заметил движение внутри сумки во время запланированной остановки в поселении Кайвака, к северу от Окленда, после того как пассажир попросил доступ к багажному отделению, сообщил в своем заявлении детектив-инспектор Саймон Харрисон.

Когда водитель открыл чемодан, он обнаружил двухлетнюю девочку, которая была очень горячей, но в остальном, похоже, невредимой, сказал Харрисон. Власти не сообщили, сколько времени малышка провела в багажном отделении, и между какими городами следовал автобус.

Ребенка доставили в больницу, где она оставалась до вечера воскресенья по местному времени.

Арестованной женщине предъявлены обвинения в жестоком обращении или пренебрежении родительскими обязанностями по отношению к ребёнку, и она должна была предстать перед судом в понедельник. Её имя правоохранительные органы не разглашают.

Автобусная компания InterCity подтвердила новозеландским СМИ, что инцидент произошёл с участием её транспортного средства. Компания не взимает плату за проезд с детей младше трёх лет, которые могут ехать бесплатно на коленях у взрослого.

Окленд, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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