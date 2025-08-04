В Кузбассе иномарка влетела в грузовик: погибли 5 человек

В Кемеровской области легковой автомобиль Honda Accord столкнулся с припаркованным на обочине «КамАЗом». В результате аварии погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом информирует пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП произошло сегодня в 7:50 по местному времени на автодороге Белово – Новый городок. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине «КамАЗ». В результате 5 человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли», – сообщили в ведомстве. Кроме того, еще одна женщина, находившаяся в иномарке, доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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