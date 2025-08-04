На крупнейшем в мире медном руднике произошло обрушение – погибли люди

В Чили в результате обрушения крупнейшего в мире подземного медного рудника погибли четыре человека, один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Авария произошла на глубине 1200 метров, сообщила горнодобывающая компания.

«За последние несколько часов нам удалось обнаружить четыре тела. Первое было обнаружено в субботу днём, а ночью (в воскресенье) были найдены ещё три», – сообщил журналистам директор объекта Андрес Мьюзик. «Одного пропавшего рабочего всё ещё необходимо найти», – добавил он.

Эль-Теньенте с его штольнями протяженностью 4500 км является крупнейшим подземным месторождением меди на планете, принадлежащим чилийской государственной компании Codelco, ведущему мировому производителю меди.

Все шахтёры были найдены на одном месте, где в четверг произошёл обвал, вызванный «сейсмическим событием». Причины обрушения пока устанавливаются. В спасательной операции принимают участие 100 человек.

Это один из самых трагических инцидентов на руднике Эль-Теньенте за последние три десятилетия. Работа на руднике была парализована.

В прошлом году Эль-Теньенте произвел 356 000 тонн этого металла, что составляет 6,7% от всей меди в Чили, крупнейшем мировом производителе с ежегодным объёмом добычи 5,3 млн тонн. Горнодобывающая промышленность Чили считается одной из самых безопасных в мире. По данным Национальной службы геологии и горного дела, в 2024 году уровень смертности составил 0,02%.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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