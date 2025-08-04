В КБР ликвидировали боевиков, готовивших теракт против силовиков

ФСБ сообщила об уничтожении трех боевиков в Кабардино-Балкарии, готовивших вооруженное нападение на силовиков. При задержании злоумышленники, граждане России, оказали сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

По данным спецслужбы, убитые боевики являлись участниками запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации. Их пытались задержать в селе Исламей Баксанского района КБР, где они находились по конспиративному адресу, но они «оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем».

Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. На месте боестолкновения обнаружены два автомата Калашникова, пистолет ПМ, большое количество боеприпасов к ним, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи, содержащие переписку «с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений».

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям о подготовке теракта, об участии в деятельности террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном приобретении и хранении оружия, взрывных устройств. В СКР уточнили, что операция по ликвидации боевиков проводилась в ночь на 1 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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