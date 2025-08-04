На Дальнем Востоке грибник чуть не умер после укуса щитомордника

Во Владивостоке мужчина чуть не умер после укуса змеи в лесу.

Скорая экстренно доставила 37-летнего грибника в Тысячекоечную больницу, он находился в состоянии экзотоксического шока с признаками острого отравления ядом щитомордника – не определялось артериальное давление, не сворачивалась кровь, началось кровотечение из внутренних органов, а сам пострадавший находился без сознания, сообщает издание VL.ru.

По словам пострадавшего по имени Анатолий, несчастный случай произошёл в районе Емара: «Пошёл в лес по грибы, поленился надеть резиновые сапоги, что чуть не стоило мне жизни. Почувствовал укус в ногу, и сразу стало плохо, словно выпил литр водки без закуски. Я понимал, оставаться в лесу нельзя – могу погибнуть. Из последних сил, теряя сознание, ползком добрался до обочины и отключился. Очнулся уже в реанимации».

Мужчину спасло, что он быстро попал в токсикологию, но действие яда оказалось достаточно сильным. Врачи-токсикологи в течение трёх суток боролись за его жизнь. На сегодняшний день пациент выписан. «Настолько тяжёлых последствий после нападения щитомордника не случалось на протяжении целого десятилетия, а в этом году зарегистрирован уже второй аналогичный эпизод, причём первый трагически закончился смертью пострадавшего», – отмечает врач-токсиколог-реаниматолог «ВКБ № 2» Виктор Сорокин.

Летальная встреча, о которой говорит врач, произошла 21 июля на острове Рейнеке. 40-летний мужчина добрался туда с другом на арендованном каяке, с острова его экстренно эвакуировали спасатели и передали медикам, но в больнице он скончался.

С начала летнего сезона в отделении токсикологии «ВКБ № 2» прошли лечение 29 человек, от 8 до 58 лет, пострадавших от укуса щитомордника.

Владивосток, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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