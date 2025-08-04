Машины стоят в пробке у Крымского моста по 8 часов

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани растянулась на 35 километров и на 8 часов. Как пишет Mash, именно столько времени проводят автолюбители до ручного досмотра машин, чтоб въехать на полуостров.

Отмечается, что постоять со стороны Керчи придется три часа.

Как сообщал информационный центр, собирающий данные о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, по состоянию на 17.00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средств, со стороны Тамани – 2850 авто.

Как сообщает «Российская газета», вдоль автодороги на подъезде к Крымскому мосту всем желающим выдают бутилированную воду.

Тамань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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