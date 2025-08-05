В Лимпопо двух женщин скормили свиньям

В Южной Африке перед судом предстанут трое фермеров, которые жестоко расправились с двумя женщинами, а затем решили избавиться от их тел, скормив останки свиньям, сообщает «Российская газета».
По данным телеканала, инцидент произошел в 2024 году в Южно-Африканской провинции Лимпопо.
Следствие установило, что трое фермеров расправились с женщинами в возрасте 45 и 34 лет, которые проникли на частную территорию и пытались похитить просроченные молочные продукты.
Отмечается, что один из фермеров выстрелил в женщин.
Затем, чтобы скрыть следы преступления и улики, подельники расчленили тела жертв, скормив их свиньям, поясняет «Российская газета»
Москва, Елена Васильева
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