В Лимпопо двух женщин скормили свиньям

В Южной Африке перед судом предстанут трое фермеров, которые жестоко расправились с двумя женщинами, а затем решили избавиться от их тел, скормив останки свиньям, сообщает «Российская газета».

По данным телеканала, инцидент произошел в 2024 году в Южно-Африканской провинции Лимпопо.

Следствие установило, что трое фермеров расправились с женщинами в возрасте 45 и 34 лет, которые проникли на частную территорию и пытались похитить просроченные молочные продукты.

Отмечается, что один из фермеров выстрелил в женщин.

Затем, чтобы скрыть следы преступления и улики, подельники расчленили тела жертв, скормив их свиньям, поясняет «Российская газета»

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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