Власти эвакуировали из Пекина 82 тысячи человек из-за проливных дождей

Власти Китая эвакуировали более 82 000 человек из Пекина, пострадавшего от проливных дождей. По данным городского штаба по борьбе с наводнениями, по состоянию на 21:00 понедельника десятки тысяч человек были эвакуированы из уязвимых районов, сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа». Власти предупредили о риске наводнения в северо-западном пригороде района Миюнь, юго-западном районе Фаншань, западном районе Мэньтоугоу и северном районе Хуайжоу, сообщил тот же источник.

В понедельник муниципалитет Пекина объявил наивысший уровень опасности из-за проливных дождей, которые ожидаются с полудня понедельника по утро вторника. На прошлой неделе сельские районы на севере Пекина серьёзно пострадали от непогоды, в результате которой, по официальным данным, погибли по меньшей мере 44 человека, а девять пропали без вести. Большинство погибших произошло в доме престарелых в районе Миюнь. Это стихийное бедствие заставило власти признать «пробелы» в готовности муниципальных служб отражать последствия ЧС.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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