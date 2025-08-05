В Мексике посреди дня убили федерального прокурора

В понедельник в мексиканском Рейносе, городе на границе с США, где процветает торговля наркотиками, топливом и людьми, был убит мексиканский федеральный прокурор, сообщил губернатор штата Тамаулипас Америко Вильяреаль. «Правительство Тамаулипаса осуждает преступление против представителя Генеральной прокуратуры в штате», – написал Америко Вильяреаль в публикации в соцсетях.

По данным местных СМИ, прокурор Эрнесто Васкес Рейна был убит во время движения своего служебного автомобиля по проспекту в Рейносе, недалеко от города Идальго в Техасе. «По предварительным данным, очевидцы слышали выстрелы в этом районе», – сообщили службы безопасности Тамаулипаса в своих социальных сетях.

На опубликованных СМИ видеозаписях видно, как мужчина без сознания лежит на земле в луже крови рядом с горящим чёрным автомобилем посреди широкой улицы.

В штате Тамаулипас базируется Картель дель Гольфо – могущественная организация, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков, которую президент США Дональд Трамп в начале этого года признал иностранной террористической организацией.

Рейнос, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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