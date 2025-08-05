Стервятник разбил нос Аэробусу-320

Рейс авиакомпании Iberia был вынужден экстренно вернуться после столкновения с птицей вскоре после взлёта. Как сообщают СМИ, инцидент случился в выходные. Самолёт вылетел из аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Париж-Орли в воскресенье, 3 августа. Он благополучно приземлился на взлётно-посадочной полосе примерно через полчаса после взлёта.

Как сообщают СМИ, через несколько минут после начала набора высоты, на высоте около 2080 метров, Airbus A320, как сообщается, столкнулся с объектом, похожим на стервятника. В результате столкновения сработала бортовая сигнализация, что вызвало кратковременную панику в салоне и вынудило всех 182 пассажиров надеть кислородные маски. После приземления пассажиры рейса IB579 благополучно покинули самолёт.

«Весь экипаж, включая пилотов и бортпроводников, действовал с максимальным профессионализмом, чтобы разрешить ситуацию и оказать помощь пассажирам», – сообщила испанская авиакомпания Iberia газете El Pais . После этого был организован новый рейс, он вылетел в Париж около 19:30.

Пострадавших не было, но в результате инцидента были повреждены передний обтекатель антенны и один из двигателей.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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