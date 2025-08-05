В Китае объявлен максимальный уровень опасности по проливным дождям

Во вторник, 5 августа, в Китае был объявлен максимальный уровень опасности проливных дождей. Например, в Гонконге, прибрежный город на юго-востоке Китая, объявлен «чёрный» (самый высокий) уровень опасности – и он длится уже четвертый день подряд. Ожидается выпадение осадков более 70 миллиметров в час, есть иск сильного наводнения. Для населения открыты временные убежища, а в школах приостановлены занятия.

Власти Пекина из-за проливных дождей уже эвакуировали более 82 000 человек, сообщают государственные СМИ. По состоянию на 21:00 понедельника десятки тысяч жителей покинули уязвимые районы, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями. По данным источника, риск наводнений особенно высок в северо-западных пригородах района Миюнь, юго-западном районе Фаншань, западном районе Мэньтоугоу и северном районе Хуайжоу.

Отметим, что на прошлой неделе от проливных дождей пострадал Тайвань. С 28 июля там было зафиксировано более двух метров осадков, что превышает годовую норму осадков за 2024 год (2,1 метра). Все это привело к наводнениям и оползням. В результате этих событий пять человек погибли, трое пропали без вести, 78 получили ранения. Около 6000 человек были вынуждены искать убежище в безопасных районах, дороги были повреждены.

Как сообщил агентству AFP синоптик Чэнь И-лян из местного метеорологического центра (CWA), необычно сильные дожди были вызваны областью низкого давления и сильным юго-западным ветром. Эти юго-западные ветры обычно возникают из-за тайфунов, обрушивающихся на Тайвань в мае и июне. На этот раз причиной дождей стал тайфун Ко-мэй, который достиг Шанхая несколько дней назад, пройдя к востоку от острова.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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