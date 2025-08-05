В Португалии с начала года арестовали уже 26 поджигателей – они устраивали лесные пожары

Сначала года в Португалии 26 человек были арестованы по подозрению в организации лесных пожаров. Ситуация в стране остаётся критической: по данным местных СМИ, 77 очагов возгорания продолжают действовать прямо сейчас. Вчера в тушении пожаров участвовали 1700 человек, 440 единиц техники, 90 самолётов и вертолётов.

По меньшей мере 23 из этих пожаров, или почти треть от общего числа, вспыхнули в ночь с воскресенья на понедельник, что вызывает подозрения, что значительная часть этих инцидентов была инициирована преднамеренно.

На данный момент около 30 000 гектаров сгорело в дыму, более половины из которых произошло только за последние несколько дней.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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