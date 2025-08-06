Серийный убийца в своем доме убивал и расчленял бомжей

В Аргентине полиция поймала подозреваемого в серийных убийствах. По словам прокуроров, мужчина творил с людьми дикие и отвратительные вещи.

Как сообщают местные СМИ, прокуратура предъявила обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении по меньшей мере пяти человек в своем доме. Преступления совершались в северо-западной провинции Жужуй. Преступник – 37-летний местный житель, он уже заключен под стражу.

Расследование сосредоточилось на серийном убийце после выявления связей между пятью пропавшими без вести, анализа камер видеонаблюдения и обыска дома предполагаемого убийцы, где были обнаружены, цитируем, «кости, кровь, фрагменты кожи и даже чей-то нос», сообщил агентству AFP генеральный прокурор Жужуя Серхио Лельо Санчес.

После обыска в доме 16-летний подросток, представившийся племянником владельца, заявил полиции: «Я хочу поговорить, я хочу рассказать, что происходит. Дядя по пятницам днём уходил и возвращался вечером с разными людьми. По-видимому, он предлагал им работу и приглашал их выпить к себе домой. Я ушёл, потому что знал, что там творятся плохие вещи. Он их сильно избивал, убивал, отрезал им гениталии, сжигал и складывал в мусорные мешки».

По словам генпрокурора Лельо Санчеса, жертвами «были маргиналы, которые бродили по улицам», в основном это были пожилые люди.

Генеральный прокурор сообщил, что в настоящее время расследование сосредоточено на «анализе предполагаемых человеческих останков и получении биологических образцов для проведения сравнения ДНК».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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