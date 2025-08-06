Под Псковом легковушка выехала на встречку и влетела в автобус: трое погибших

В Псковской области в результате лобового столкновения легковушки и рейсового автобуса погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Авария произошла на 336 км автодороги Санкт-Петербург – Невель. Водитель автомобиля Hyundai i30 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, направлявшимся из Петербурга в Минск. В результате ДТП водитель и двое пассажиров иномарки (мужчина и женщина) скончались на месте.
В автобусе никто не пострадал, передает ТАСС. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Псков, Наталья Петрова
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