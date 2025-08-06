Медведь пришел на пикник заслуженной артистки Башкирии. Есть раненые

В Башкирии медведь напал на известную татарскую певицу и заслуженную артистку Башкирии во время пикника на природе, сообщает SHOT.

Канал сообщает, что Гульназ Асаева вместе с музыкантами и сотрудниками своей команды отправилась отмечать на природу день рождения ее мужа Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Во время отдыха компания разожгла костёр и начала готовить мясо. По всей видимости, запах еды привлёк медведя, который набросился на людей.



Асаева опубликовала кадры, на которых видно медведя, а позже – фотографии одного из осужденных – окровавленного мужчины в машине скорой помощи. По предварительной информации, раны после встречи со зверем получил концертный директор певицы – Вадим Фатхинуров. О его будущем состоянии ничего не известно.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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