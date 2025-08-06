Их находят и казнят: в Иране утром повесили израильского шпиона

В Иране власти утром 6 августа казнили мужчину, осуждённого за шпионаж в пользу Израиля. Сообщатся, что осужденный был виновен в передаче информации об иранском учёном-атомщике, убитом во время 12-дневной войны, развязанной Израилем в июне.

«Рузбех Вади (...) был казнён в результате судебного разбирательства после того, как его приговор был подтверждён Верховным судом», – сообщило информационное агентство Mizan Online . Он передал информацию об «ученом-атомщике, убитом во время недавней агрессии сионистского режима ». Осужденный был повешен, сообщил тот же источник.

По данным Mizan Online , Рузбех Вади работал в одной из «ключевых и секретных организаций» Ирана, и его должность позволяла ему передавать «конфиденциальную информацию» после того, как он был завербован в Интернете израильской разведкой «Моссад».

Напомним, что в середине июня Израиль начал беспрецедентную кампанию бомбардировок Ирана , спровоцировав войну, на которую Тегеран ответил ракетными ударами и атаками беспилотников. В результате израильского наступления погибли высокопоставленные иранские чиновники, учёные-атомщики и несколько сотен других людей, целями были как военные объекты, так и населённые пункты. По данным местных СМИ, в ходе наступления погибло не менее дюжины иранских учёных-атомщиков. После вмешательства США были совершены бомбардировки ядерных объектов Ирана. После этого активная военная фаза завершилась.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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