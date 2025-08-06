В Сочи три человека насмерть отравились купленной на рынке чачей

В Сочи три человека скончались от отравления купленной на местном рынке домашней чачей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, семейная пара приобрела самодельный алкоголь 2 августа на Казачьем рынке в Адлере. После употребления чачи супруги попали в больницу с сильным отравлением. Позже стало известно, что этим же горячительным напитком отравились еще двое мужчин. К настоящему времени трое отравившихся умерли, одна выжившая женщина находится в больнице.

По данному факту уголовное дело. Правоохранители задержали двух предполагаемых продавцов чачи.

По информации телеграм-канала Baza, жертвами отравления алкоголем стали члены одной семьи. Местный житель сообщил каналу, что среди погибших его мать, бабушка и брат. Жена брата, по словам сочинца, тоже употребляла чачу, но выжила. Пострадавшая госпитализирована, уточнил он.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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