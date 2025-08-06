В Калининграде арестован американский шпион

В Калининграде по подозрению в государственной измене арестован мужчина. Как сообщает пресс-служба Калининградского городского суда, в 2020 году подозреваемый был завербован спецслужбами США.

Получив задание, с 2021 по 2023 годы он собирал информацию о спутнике (каком – не сообщается), деталях производства, местах сборки, вносимых изменениях и делился ею с американской стороной.

В отношении гражданина о выдвинуты обвинения в государственной измене. Следователь, с учетом того, что подозреваемый знает о том, что совершал тяжкое преступление и поэтому может скрыться от следствия и суда, а также уничтожить улики, влиять на свидетелей и так далее, ходатайствовал об аресте подозреваемого. Суд с учетом позиции обвинения ходатайство удовлетворил. Гражданин О. заключен под стражу по 30 сентября 2025 года.

Калининград, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube