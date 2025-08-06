Полиция ищет жертв сочинской «домашней чачи» с метанолом

Купили на рынке чачи, выпили и умерли: полиция устанавливает обстоятельства смертельного отравления алкоголем, приобретенным с рук в Сириусе.

Известно, что на местном рынке уже задержали двух женщин, которые подозреваются в продаже туристам алкоголя домашнего приготовления, после употребления которого умерли три человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержали двух жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления», – отметила в своем тг-канале Волк.

После употребления такой «домашней чачи», настроенной якобы на фруктах, несколько человек были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. «Впоследствии трое из них скончались. По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», – добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. «Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка «Казачий» проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция», – сообщила Волк.

Устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности. По предварительной информации, «домашняя чача» содержала метанол.

Отметим, что гости Сочи и Сириуса активно покупают алкоголь на розлив и с рук, о его происхождении, документах и безопасности, как правило, никто не интересуется, тем более, что напитки активно дают дегустировать.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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