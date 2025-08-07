В ДТП в Турции пострадали шестеро россиян

Шесть туристов из России пострадали в ДТП в городе Караман в центральной части Южной Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ. По предварительным данным, один из россиян находится в критическом состоянии. Российские туристы ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокию. Всего в аварии пострадали 8 человек.

ДТП произошло сегодня утром. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль Mercedes и арендованный микроавтобус, в котором находились российские туристы. После удара микроавтобус врезался в дорожные знаки и перевернулся. Пострадавшие госпитализированы.

По версии водителя легковушки, микроавтобус проехал на красный сигнал светофора. В аварии также пострадали его жена и ребенок. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Посольство России в Анкаре подтвердило факт дорожной аварии в провинции Караман, в результате которой пострадали шестеро россиян. «Все пострадавшие находятся в госпитале города Караман, им оказывается медицинская помощь. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией», – цитирует дипломатов RT.

