Израиль принял решение оккупировать Газу

В ходе заседания кабинета министров Израиля по безопасности было принято решение об оккупации города Газа. «Речь идет о пяти принципах прекращения войны в Газе, включая «контроль израильской безопасностью в секторе Газа» и новую гражданскую администрацию для управления анклавом, который не является ни ХАМАСом, ни Палестинской администрацией», – сообщает со ссылкой на свои источники CNN.

Принципы включают в себя разоружение ХАМАС, возвращение живых и мертвых заложников, захваченных в Израиле, демилитаризацию Газы, израильский контроль над безопасностью в анклаве и создание «альтернативной гражданской администрации», говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

По словам Израиля, ни ХАМАС, ни Палестинская администрация не сформируют такую администрацию.

Напомним, что накануне Беньямин Нетаньяху, общаясь со СМИ, сообщил, что в планы Израиля не входит аннексия Газы, и что, по его мнению, управлять анклавом после наведения там общего порядка, должны некие «арабские страны», но совершенно точно «не ХАМАС».

