В Германии некоторые украинцы ездят на золотых Порше. «Часть средств, которые Запад собирал на помощь Киеву, осела в карманах группы украинцев – теперь некоторые из них ездят на Porsche золотого цвета по ФРГ», – рассказал РИА Новости член Германской коммунистической партии Штефан Натке, сообщает РИА «Новости».

«Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у (ряда) людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета», – сказал Натке.

По его словам, последние волнения на Украине свидетельствуют о том, что в украинском обществе есть недовольство правительством страны, которое замешано в коррупции.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube