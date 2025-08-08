Пассажирский самолет аварийно сел в Южно-Сахалинске

Пассажирский самолет DHC-6-400 сахалинской авиакомпании «Тайга», летевший из Южно-Сахалинск в Советскую Гавань (Хабаровский край) из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку.

По данным прокуратуры, экипаж через некоторое время после взлета обнаружил неисправность и принял решение вернуться в Южно-Сахалинск. Посадка прошла благополучно.

На борту самолета находились 14 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних.

Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой «будет дана оценка своевременности, качеству проведенного технического обслуживания судна и подготовке его к вылету». Надзорное ведомство также контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

