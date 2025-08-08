Микроавтобус с туристами скатился в озеро Байкал, есть пострадавшие

Микроавтобус с 17 пассажирами скатился по склону в озеро Байкал в Иркутской области. Об этом сообщают прокуратура региона и полицейский главк. В результате инцидента пострадали несколько человек.

«По предварительным данным, 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы «Тойнак» микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров, скатился в озеро Байкал. В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь», – говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

В региональном управлении МВД РФ уточнили, что микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. «В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы», – отметили в ведомстве. Сколько человек пострадало, не уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

По информации телеграм-канала Mash, в скатившемся в озеро микроавтубусе находились туристы. Предварительно, водитель не поставил машину на ручной тормоз, говорится в публикации.

Иркутск, Наталья Петрова

