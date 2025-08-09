В Башкирии произошел взрыв на предприятии: 38 человек пострадали

В Стерлитомаке на предприятии «Каустик», которое принадлежит «Башкирской содовой компании», произошел взрыв, в результате чего, по уточненным данным, 38 человек, 31 из них госпитализирован. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

По предварительным данным ведомства, ЧП произошло сегодня утром в результате разгерметизации сварного шва установки.

В ликвидации последствий происшествия задействованы силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 155 человек и 48 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Стерлитомак, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

