В Амурской области предотвратили диверсию на Транссибе

В управлении ФСБ по Амурской области сообщили о задержании мужчины за подготовку диверсии на участке Транссибирской магистрали.

По информации спецслужбы, местный житель по своей инициативе вступил в контакт в мессенджере WhatsApp* с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube