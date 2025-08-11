В Эквадоре в роддоме погибли 12 младенцев

Прокуратура Гуаякиля начинает официальное расследование смерти 12 новорожденных в университетской больнице Гуаякиля, Эквадор. Этот случай потряс город, сообщила на своём сайте эквадорская газета El Universo.

Прокуратура также срочно запросила у директора больницы медицинские документы и другую информацию для прояснения обстоятельств инцидента.

С матерями погибших детей и другими свидетелями уже связались для сбора их показаний.

Министр здравоохранения Эквадора Джимми Мартин вчера объявил о начале внутреннего расследования и отдал распоряжение об увольнении директора больницы.

Сегодня Агентство по контролю качества медицинских услуг и предоплаченной медицине (Acess), государственный орган, отвечающий за надзор за качеством государственных и частных медицинских услуг, объявило о проведении аудита и углубленного анализа случаев, чтобы пролить свет на 12 смертей.

