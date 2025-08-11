В Дагестане удар молнии оставил без воды жителей целого города

В Дагестане удар молнии обесточил подстанцию. В результате без воды остались около 60 тысяч жителей города Избербаш.

Как сообщил единый оператор республики в сфере водоснабжения, ночью молния ударила в оборудование Кировской подстанции в Каспийске. В результате произошел взрыв, был поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема.

«Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства

В Избербаше проживает около 60 тысяч человек. Специалисты энергоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии.

Махачкала, Зоя Осколкова

