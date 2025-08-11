Пять мигрантов отправятся в колонию строгого режима за групповое изнасилование девочки-подростка

В Забайкалье пять мигрантов отправляются в колонию строгого режима за групповое изнасилование девочки-подростка. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщает пресс-служба прокуратуру по Забайкалью, дело вызвало большой общественный резонанс, но из-за участия несовершеннолетней рассматривалось в закрытом режиме. Как следует из материалов дела, в ночь на 6 июня 2024 года иностранные граждане на территории промышленного парка «Кадалинский» напали на 15-летнюю девушку и изнасиловали ее. Потерпевшей удалось сбежать с места преступления и обратиться в полицию.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю, иностранные граждане при совершении преступления угрожали девушке ножом. Расследование уголовного дела осложнялось тем, что фигуранты не владеют русским языком, поэтому к любому следственному действию приходилось подключать переводчиков.

Суд назначил иностранцам от 9 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 1,9 млн руб. Подсудимые свою вину не признали.

