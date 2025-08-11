В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя

В Херсонской области два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В селе Райское Новокаховского городского округа ранен мужчина 1946 года рождения. Его доставили в больницу», – написал Сальдо в своем телеграм-канале. В Новой Збурьевке пострадала женщина 1993 года рождения.
Кроме того, в результате атаки вспыхнули пожары на площади 84 га.
«Также враг обстрелял: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку», – добавил губернатор.
Геническ, Зоя Осколкова
