Понедельник, 11 августа 2025, 13:04 мск

В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя

В Херсонской области два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В селе Райское Новокаховского городского округа ранен мужчина 1946 года рождения. Его доставили в больницу», – написал Сальдо в своем телеграм-канале. В Новой Збурьевке пострадала женщина 1993 года рождения.

Кроме того, в результате атаки вспыхнули пожары на площади 84 га.

«Также враг обстрелял: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку», – добавил губернатор.

Геническ, Зоя Осколкова

