В Ростовской области запретили снимать и показывать атаки беспилотников

В Ростовской области с 11 августа 2025 года введен запрет на сьемку и обнародование в Интернете атак беспилотников. Документ подписан губернатором региона Юрием Слюсарем.

«Для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений. Документ вступил в силу сегодня, 11 августа», – говорится в документе.

Запрет направлен на предотвращение утечки информации и защиту жизни военнослужащих и гражданских. За несанкционированную съемку и распространение материалов для физлиц предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 40 тыс. рублей, для юрлиц – до 400 тыс. рублей.

Запрет не распространяется на органы власти как на официальный источник информации, а также на тех, кто публикует информацию, полученную из официальных источников при указании ссылки на них.

Ростов, Елена Васильева

