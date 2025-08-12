Средства ПВО за ночь перехватили 25 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 25 вражеских дронов в Ростовской области и Ставропольском крае. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи с 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 – над территорией Ростовской области и 3 – над территорией Ставропольского края», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночному налету подвергся Миллеровский район. «По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Стекла выбиты в трех частных домах. В доме на четыре квартиры повреждена кровля, окна и забор», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко также сообщил о повреждениях в результате атаки дронов. Выбиты стекла в одном из социальных объектов и жилом комплексе в северо-западной части города, повреждены несколько автомобилей.

«Поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения. Связались с управляющей компанией, они также подключатся к обследованию домов, – отметил градоначальник. – К восстановлению приступим сегодня, как только поквартирный обход будет завершен и определен фронт работ».

Москва, Зоя Осколкова

