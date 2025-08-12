В США произошел взрыв на крупнейшем в мире предприятии по переработке угля в кокс

В США произошел взрыв на крупнейшем в мире предприятии по переработке угля в кокс. ЧП случилось в Пенсильвании в понедельник, 11 августа. По официальным данным один человек погиб, двое пропали без вести и несколько получили ранения.

Взрыв произошел на заводе Clairton Coke Works, принадлежащем американской сталелитейной компании US Steel, он расположен примерно в 25 километрах от Питтсбурга.

«На данный момент официальные лица могут подтвердить, что в связи с этим инцидентом произошел один смертельный случай», – сообщил агентству AFP представитель полиции округа Аллегейни Джеймс Мадалински.

«В настоящее время два человека считаются пропавшими без вести, ещё несколько человек получили травмы и находятся под наблюдением врачей. Состояние этих людей на данный момент неизвестно», – сообщил представитель ведомства.

«Примерно в 11 утра по местному времени в понедельник, 11 августа, на заводе US Steel в Клэртоне, а именно на коксовых батареях № 13 и 14, произошёл инцидент. На место происшествия немедленно были направлены аварийно-спасательные бригады», – сообщил Эндрю Фултон, менеджер по связям со СМИ компании US Steel.

«Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами для расследования причин инцидента и будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления», – заявил Дэвид Берритт, генеральный директор группы.

Видеоролики в социальных сетях показывают, как пожарные борются с огнём перед обрушившимся промышленным зданием, окутанным густым белым дымом. По данным ряда СМИ, под завалами всё ещё могут находиться люди.

Расположенный на реке Мононгахила, завод является крупнейшим в мире промышленным предприятием по переработке угля в кокс. По данным американской сталелитейной компании, которая сейчас принадлежит Nippon Steel Group, на нём работает около 1300 человек.

Пенсильвания, Елена Васильева

