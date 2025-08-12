В Кузбассе самолет-амфибия потерпел крушение на реке

В Кемеровской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на реке Томь. Самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе.

По предварительным данным, пассажиров на борту не было, пострадавших в результате аварии нет.

Кемеровской транспортной прокуратурой проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube