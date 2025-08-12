На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека, среди жертв – ребенок

В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один ребенок пострадал. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла сегодня утром на автодороге «Майкоп-Бжедухабль-Усть-Лабинск- Кореновск».

По предварительным данным, водитель «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу, в запрещенном месте, где столкнулся с Audi A4.

На месте погибли 32-летний водитель отечественного автомобиля, 37-летний водитель иномарки и его пассажир -10-летний мальчик. Еще один пассажир Audi, 13-летний мальчик, получил травмы. Судя по видео с места аварии, от «УАЗа» в результате удара осталась груда металла.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Краснодар

