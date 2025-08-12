На Кубани шесть человек сбежали из центра временного содержания

В Краснодарском крае шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Побег был совершен 10 августа из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России по Гулькевичскому району. «В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции задержали пять злоумышленников в городе Краснодаре», – рассказали РИА «Новости» в краевом управлении МВД. Еще одного сбежавшего разыскивают.

Отмечается, что беглецов доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По данным телеграм-канала «Shot», иностранцы находились в России без разрешительных документов. Один из них ранее был судим за убийство.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube