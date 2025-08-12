Горное озеро в Гималаях смыло город – пропало 68 человек

По меньшей мере 68 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после смертоносного наводнения, обрушившегося на город в индийских Гималаях на прошлой неделе, сообщили местные власти во вторник, 12 августа.

Среди пропавших без вести 44 индийца и 22 непальца. В списке числятся также девять солдат.

Спасатели заявили во вторник, что ищут тела среди развалин туристического города Дхарали в северном индийском штате Уттаракханд.

Гамбир Сингх Чаухан из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) сообщил, что служебные собаки обнаружили несколько мест, указывающих на присутствие тела. «Когда начались поиски, из-под земли хлынула вода», – сказал он.

Вскоре после катастрофы власти заявили, что наводнение было вызвано сильным ливнем. Однако эксперты, оценивающие ущерб, полагают, что ливень стал лишь последним толчком, добавившимся к многодневным затяжным дождям, которые уже размочили и размягчили землю.

Ученые предупреждают, что гималайские ледники, обеспечивающие водой почти два миллиарда человек, тают быстрее, чем когда-либо, из-за глобального потепления, подвергая население непредсказуемым и дорогостоящим катастрофам.

Таяние вечной мерзлоты (или части земли, находящейся в постоянном промерзании в течение как минимум двух последовательных лет) увеличивает риск оползней.

П. К. Джоши, эксперт по гималайским опасностям из Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели, сказал, что наводнение, по всей видимости, было вызвано обрушением груды обломков горных пород, называемой мореной, которая сдерживала озеро талой воды от ледника.

Нью-Дели, Елена Васильева

