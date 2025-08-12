Силы ПВО отразили массированную атаку на Татарстан: сбиты 9 дронов ВСУ

Татарстан во вторник подвергся массированной атаке украинских беспилотников, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Сегодня Республика Татарстан подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты», – говорится в сообщении.

В результате атаки погибших и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены, отметили региональные власти. Все предприятия в республике продолжают работу в штатном режиме.

По данным МЧС, сегодня утром беспилотную опасность объявляли в четырех городах республики – Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Жителей призвали принять спуститься в укрытие, не подходить к окнам и сохранять бдительность.

В аэропортах Казани и Нижнекамска вводился план «Ковер». Аэропорт Казани уже возобновил работу.

Позднее Минобороны РФ заявило об уничтожении девяти дронов ВСУ самолетного типа над территорией Татарстана. Беспилотники были ликвидированы в период с 09:20 до 10:15 мск, уточнили в ведомстве.

Казань, Наталья Петрова

