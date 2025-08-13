В Алтайском крае от случайной пули погиб ребенок

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от пневматического ружья. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в селе Староглушенка. 13-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в забор, пуля срикошетила и попала в шею находившейся рядом 11-летней девочки. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сообщили в ведомстве.

На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube