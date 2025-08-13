В аварии со свадебным кортежем в Дагестане погиб человек

В Дагестане произошло ДТП с участием автомобиля из свадебного кортежа. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария случалась на 26 км автодороги Рутул – Лучек – Ихрек. По данным полиции, 19-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь в составе свадебного кортежа, не соблюдал безопасную дистанцию и боковой интервал, что привело к столкновению с другой машиной.
В результате оба автомобиля съехали с дороги в обрыв и рухнули с высоты 50 метров. Смертельные травмы получил пассажир второго автомобиля. Оба водителя и два пассажира госпитализированы.
По факту гибели человека проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Махачкала, Зоя Осколкова
