
Среда, 13 августа 2025, 13:30 мск

В Березниках под окнами многоэтажки нашли мертвого новорожденного

В Березниках под окнами жилого дома было обнаружено тело новорожденного ребенка, матерью которого является девятиклассница, ведется проверка, сообщили в прокуратуре Пермского края.
По данным ведомства, вечером 12 августа под окнами пятиэтажки прохожие нашли тело младенца. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили в региональном СУ СКР.
Правоохранители установили личность матери – ею оказалась 16-летняя местная жительница.
СК начал проверку о возможном убийстве матерью новорожденного ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Березняки, Елена Васильева

