В Березниках под окнами многоэтажки нашли мертвого новорожденного

В Березниках под окнами жилого дома было обнаружено тело новорожденного ребенка, матерью которого является девятиклассница, ведется проверка, сообщили в прокуратуре Пермского края.

По данным ведомства, вечером 12 августа под окнами пятиэтажки прохожие нашли тело младенца. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили в региональном СУ СКР.

Правоохранители установили личность матери – ею оказалась 16-летняя местная жительница.

СК начал проверку о возможном убийстве матерью новорожденного ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Березняки, Елена Васильева

