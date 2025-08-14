В Аргентине 87 пациентов умерли, получив обезболивающее c бактериями

Аргентинская система правосудия расследует смерть 87 пациентов в различных больницах, принявших медицинский фентанил, заражённый бактериями. Национальное управление по лекарственным средствам, продуктам питания и медицинским технологиям Аргентины (ANMAT) подало жалобу после того, как одна из больниц обнаружила бактерии Klebsiella pneumoniae и Ralstonia pickettii в медицинском фентаниле ( опиоиде), который был назначен пациентам.

Смертельные случаи были зарегистрированы в больницах провинций Буэнос-Айрес, Санта-Фе (центральная часть), Формоса (северо-восточная часть) и Кордова (центральная часть), сообщил судья Эрнесто Креплак, ведущий дело, газете La Nación в статье, опубликованной в среду. Согласно статье, в расследовании участвуют по меньшей мере 24 человека. Среди них – Ариэль Фурфаро Гарсия, владелец компаний HLB Pharma и Laboratorios Ramallo, которые предположительно производили и продавали зараженный фентанил, сообщает La Nación.

Сообщается, что пять партий фентанила были распределены по восьми больницам и медицинским центрам по всей стране. Две недели назад семьи умерших пациентов провели акцию протеста у итальянской больницы в Ла-Плате, в 60 км к югу от Буэнос-Айреса, требуя «справедливости для жертв фентанила».

«Фентанил убил его за несколько дней», – сообщил агентству AFP Алехандро Айяла, брат Леонеля, скончавшегося в возрасте 32 лет. По мнению экспертов, цитируемых La Nacion, число смертей, связанных с этим бактериальным заражением, может меняться по мере изучения медицинских карт умерших пациентов.

