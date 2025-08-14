В Ростове-на-Дону украинский дрон врезался в многоэтажку, пострадали 13 человек

В Ростове-на-Дону в результате атаки вражеских БПЛА были повреждены несколько жилых домов. В настоящее время известно о 13 пострадавших, эвакуированы десятки человек.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за атаки дронов получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. «На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», – отметил глава региона.

Позже Слюсарь уточнил, что в медучреждения города доставлены двое раненых. «Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

В Сети появились кадры налета одного из беспилотников. Как утверждает телеграм-канал «Shot», для атаки ВСУ использовали БПЛА «Аэропракт» – «Летучая лисица», который мог нести на себе до 20 кг взрывчатого вещества.

Удар пришелся в парапет многоквартирного жилого дома. На кадрах видно, что повреждения получили фасад, кровля, окна и балконы верхних этажей. Из здания эвакуировали 54 человек. На месте работают оперативные службы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

